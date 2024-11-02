Туск перед виборами у США: Гарріс чи Трамп? Майбутнє Європи залежить від Європи
Прем'єр Польщі Дональд Туск за кілька днів до американських президентських виборів закликав європейських союзників перестати у всьому покладатися на Сполучені Штати. Відповідний допис він опублікував у X.
"Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, тоді як воно залежить насамперед від нас самих. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили. Яким би не був результат, ера геополітичного аутсорсингу закінчилася", – написав Туск.
За опитуванням FiveThirtyEight, на національному рівні демократка Гарріс зовсім трохи випереджає республіканця Трампа: 48,7% проти 47,3% голосів (дані на 1 листопада).
- 28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер заявив 1 листопада, що Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.