Туск перед виборами у США: Гарріс чи Трамп? Майбутнє Європи залежить від Європи

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Прем'єр Польщі Дональд Туск за кілька днів до американських президентських виборів закликав європейських союзників перестати у всьому покладатися на Сполучені Штати. Відповідний допис він опублікував у X.

"Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, тоді як воно залежить насамперед від нас самих. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили. Яким би не був результат, ера геополітичного аутсорсингу закінчилася", – написав Туск.

За опитуванням FiveThirtyEight, на національному рівні демократка Гарріс зовсім трохи випереджає республіканця Трампа: 48,7% проти 47,3% голосів (дані на 1 листопада).