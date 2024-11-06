Зеленський – про вибори у США: Маємо потенціал для міцнішої співпраці

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна та Сполучені Штати мають потенціал для поглиблення співпраці. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи успіх Республіканської партії та кандидата від політичної сили Дональда Трампа на виборах у США.

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"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силі – peace through strength", – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка й увесь світ від цього точно виграють.

"Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана [40-го президента США] – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками", – сказав Зеленський.

Він згадав телефонну розмову з Трампом у липні та зустріч у вересні, назвавши ці розмови "хорошими". Президент зазначив, що на рівні команд є взаємодія, а також подякував Конгресу за двопартійну підтримку.

"Щодо всіх пунктів Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі та у Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці" – заявив Зеленський.