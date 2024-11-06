Байден слідом за Гарріс привітав Трампа з перемогою

Байден слідом за Гарріс привітав Трампа з перемогоюдоповнено
Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден у телефонній розмові привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на адміністрацію американського президента.
У розмові Байден запросив Трампа до Білого дому, щоб обговорити перехідний період. У Білому домі додали, що дата буде визначена "найближчим часом".
У матеріалі йдеться, що Байден також планує звернутися до нації за результатами виборів.
Цього самого дня Трампа з перемогою привітала чинна віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс.
ДОПОВНЕНО О 22:20. Телеканал CNN із посиланням на офіційного представника Білого дому повідомив, що Байден звернеться до нації в четвер, 7 листопада.
"Президент Байден висловив свою прихильність забезпеченню плавного переходу та наголосив на важливості роботи над об’єднанням країни. Він також запросив обраного президента Трампа зустрітися з ним у Білому домі", – розповів представник адміністрації американського президента.
Співрозмовник додав, що Байден також поспілкувався з Гарріс і "привітав віцепрезидентку з її історичною кампанією".
- Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net.
- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- Того самого дня NBC писало, що Байден і Гарріс планують зателефонувати Трампу. Стверджується, що в розмові вони визнають поразку демократів на виборах.