Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой

Джо Байден также намерен обратиться к нации по результатам выборов

Джо Байден (Фото: Will Oliver/EPA

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на администрацию американского президента.

В разговоре Байден пригласил Трампа в Белый дом, чтобы обсудить переходный период. В Белом доме добавили, что дата будет определена "в ближайшее время".

В материале говорится, что Байден также намерен обратиться к нации по результатам выборов.

В этот же день Трампа с победой поздравила действующая вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.