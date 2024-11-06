Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на администрацию американского президента.
В разговоре Байден пригласил Трампа в Белый дом, чтобы обсудить переходный период. В Белом доме добавили, что дата будет определена "в ближайшее время".
В материале говорится, что Байден также намерен обратиться к нации по результатам выборов.
В этот же день Трампа с победой поздравила действующая вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.
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- 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.
- В тот же день NBC писало, что Байден и Харрис планируют позвонить Трампу. Утверждается, что в разговоре они признают поражение демократов на выборах.