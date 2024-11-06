AP: Гарріс привітала Трампа з перемогою на президентських виборах

Камала Гарріс (Фото: David Muse/EPA)

Чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на неназваного співрозмовника з команди Гарріс.

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За словами співрозмовника, Гарріс, серед іншого, обговорила з Трампом важливість мирного передання влади. Інших деталей розмови він не навів.

Очікується, що згодом віцепрезидентка США виступить із публічною промовою про визнання поразки на виборах.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

Того самого дня NBC писало, що Байден і Гарріс планують зателефонувати Трампу. Стверджується, що в розмові вони визнають поразку демократів на виборах.