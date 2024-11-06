AP: Гарріс привітала Трампа з перемогою на президентських виборах
Чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах. Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на неназваного співрозмовника з команди Гарріс.
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За словами співрозмовника, Гарріс, серед іншого, обговорила з Трампом важливість мирного передання влади. Інших деталей розмови він не навів.
Очікується, що згодом віцепрезидентка США виступить із публічною промовою про визнання поразки на виборах.
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- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.
- Того самого дня NBC писало, що Байден і Гарріс планують зателефонувати Трампу. Стверджується, що в розмові вони визнають поразку демократів на виборах.