Міністр оборони Литви: Якби я був американцем, то проголосував би за Трампа

Лаурінас Кащюнас (Фото: Ronald Wittek / EPA)

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що якби він був громадянином Сполучених Штатів, то на виборах віддав би голос за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Таку думку він висловив, коментуючи результати виборів у США, передає видання DELFI.

Кащюнас вважає, що Західній Європі не слід повторювати помилки минулого у побудові відносин із Трампом, який здобув перемогу. Він закликав не будувати "моральну стіну" проти республіканця, як це сталось у 2016 році, на початку його першого терміну.

Політик також запевнив, що якби він був американцем, то віддав би свій голос саме за нього.

"Скажу вам відверто: якби я був американцем, то точно проголосував би за Трампа, навіть не сумніваюся в цьому", – наголосив міністр оборони Литви.

Він наголосив, що головним прагненням Трампа є мир, заради якого, за його словами, політик був би сповнений рішучості домагатися угоди з противником хоча б тимчасово.

"Для нього суть – мир, щоб під час його правління не було жодних війн. І він слідує концепції Рейгана "мир через силу". Що ми будемо настільки сильні, що ворог не намагатиметься нас турбувати. Якщо ми домовимось із противником тимчасово, то добре, якщо щось буде порушено, вони отримають по руках", – пояснив Кащюнас.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Трамп пообіцяв, що його новий термін буде "справжньою золотою епохою" для США. Він також схарактеризував свій результат на виборах як "політичну перемогу, безпрецедентну в історії США".

Також Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді, заявив, що за його каденції не буде війн.