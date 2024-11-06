Министр обороны Литвы: Будь я американцем, то проголосовал бы за Трампа

Лауринас Кащюнас (Фото: Ronald Wittek / EPA)

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что будь он гражданином Соединенных Штатов, то на выборах отдал бы голос за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое мнение он высказал, комментируя результаты выборов в США, передает издание DELFI.

Кащюнас считает, что Западной Европе не следует повторять ошибки прошлого в построении отношений с Трампом, который одержал победу. Он призвал не строить "нравственную стену" против республиканца, как это произошло в 2016 году, в начале его первого срока.

Политик также заверил, что будь он американцем, то отдал бы свой голос именно за него.

"Скажу вам откровенно: будь я американцем, то точно проголосовал бы за Трампа, даже не сомневаюсь в этом", — подчеркнул министр обороны Литвы.

Он подчеркнул, что главным стремлением Трампа является мир, ради которого, по его словам, политик был полон решимости добиваться соглашения с противником хотя бы временно.

"Для него суть – мир, чтобы во время его правления не было никаких войн. И он следует концепции Рейгана "мир через силу". Что мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас беспокоить. Если мы договоримся с противником временно, то хорошо, если что-то будет нарушено, они получат по рукам", – объяснил Кащюнас.

Об этом и других событиях американских выборов читайте в хронике LIGA.net .

. Трамп пообещал, что его новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для США. Он также охарактеризовал свой результат на выборах как "политическую победу, беспрецедентную в истории США".

Также Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что при его каденции не будет войн.