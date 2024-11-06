CNN: Трамп уважно стежить, хто зі світових лідерів намагається зв'язатися з ним

Дональд Трамп (Фото: Cj Gunther / EPA)

Дональд Трамп, який, за попередніми підрахунками голосів здобув перемогу на президентських виборах у США, уважно стежить, хто зі світових лідерів намагається вийти на зв’язок з ним. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Вони розповіли, що Трамп і його союзники уважно стежать за тим, хто і коли звертається.

Також, за словами співрозмовників CNN, Трамп, який цінує лестощі та лояльність, радів контактам з іноземними лідерами напередодні виборів і запитував у приватних розмовах, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним.

Світові лідери вже почали вітати обраного президента США, зокрема очільники держав Європи та Африки, а речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що вони сподіваються на "мирне співіснування" зі США.

На початку цього року, коли почало здаватися, що Трамп переможе на праймериз в Айові, він відстежував, хто з республіканців і коли його підтримує, і це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. Зараз він робить те саме, коли йдеться про світову арену, говориться у матеріалі CNN.