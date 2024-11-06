CNN: Трамп внимательно следит, кто из мировых лидеров пытается связаться с ним

Дональд Трамп (Фото: Cj Gunther/EPA)

Дональд Трамп, по предварительным подсчетам голосов одержавший победу на президентских выборах в США, внимательно следит, кто из мировых лидеров пытается выйти на связь с ним. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что Трамп и его союзники внимательно следят за тем, кто и когда обращается.

Также, по словам собеседников CNN, Трамп, ценящий лесть и лояльность, радовался контактам с иностранными лидерами накануне выборов и спрашивал в частных разговорах, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним.

Мировые лидеры уже начали поздравлять избранного президента США, в том числе главы государств Европы и Африки, а спикер Министерства иностранных дел Китая заявил, что они надеются на "мирное сосуществование" с США.

В начале этого года, когда начало казаться, что Трамп победит на праймериз в Айове, он отслеживал, кто из республиканцев и когда его поддерживает. Это повлияло на то, как он обращался с конкретными людьми. Сейчас он делает то же, когда речь идет о мировой арене, говорится в материале CNN.