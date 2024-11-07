Шмигаль: У Зеленського з Трампом дуже хороший особистий контакт, ми оптимістичні

Глава уряду наголосив, що до американського Конгресу зайшли ті сенатори та конгресмени, які "надзвичайно потужно" підтримують Україну

Денис Шмигаль на КМЕФ (Фото: LIGA.net)

У президента Володимира Зеленського з новообраним лідером США Дональдом Трампом є "дуже хороший особистий контакт", тому Україна оптимістично налаштована на подальшу співпрацю з республіканцями. Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає кореспондент LIGA.net.

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Відповідаючи на запитання, чи краще Україна у 2024 році готова до "несподіваної перемоги" Трампа, ніж у 2016 році, Шмигаль сказав: "Я впевнений, що ми готові продовжити нашу співпрацю зі США, у президентів є дуже хороший особистий контакт. У нас набагато потужніші зв'язки з Конгресом".

Глава уряду наголосив, що до американського Конгресу зайшли ті сенатори та конгресмени, які "надзвичайно потужно" підтримують Україну.

"Всі ці речі говорять про те, що ми можемо мати стриманий оптимізм щодо розвитку подій і доволі чітких дій з боку нашого ключового партнера — США. Ба більше, я думаю, що ми побачимо доволі чіткі й швидкі кроки з боку нашого партнера", – підсумував Шмигаль.

ДОВІДКА КМЕФ був заснований бізнесменом Василем Хмельницьким у 2014 році як дискусійний майданчик, який репрезентує Україну та її економічні можливості іноземному бізнесу. КМЕФ був заснований бізнесменом Василем Хмельницьким у 2014 році як дискусійний майданчик, який репрезентує Україну та її економічні можливості іноземному бізнесу.