Шмыгаль: У Зеленского с Трампом очень хороший личный контакт, мы оптимистичны
У президента Владимира Зеленского с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом "очень хороший личный контакт", поэтому Украина оптимистично настроена на дальнейшее сотрудничество с республиканцами. Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил премьер Денис Шмыгаль, передает корреспондент LIGA.net.
Отвечая на вопрос, лучше ли Украина в 2024 году готова к "неожиданной победе" Трампа, чем в 2016 году, Шмыгаль сказал: "Я уверен, что мы готовы продолжить наше сотрудничество с США, у президентов очень хороший личный контакт. У нас намного более мощные связи с Конгрессом".
Глава правительства подчеркнул, что в американский Конгресс вошли те сенаторы и конгрессмены, которые "чрезвычайно мощно" поддерживают Украину.
"Все эти вещи говорят о том, что мы можем иметь сдержанный оптимизм относительно развития событий и достаточно четких действий со стороны нашего ключевого партнера — США. Более того, я думаю, что мы увидим достаточно четкие и быстрые шаги со стороны нашего партнера", – подытожил Шмыгаль.
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