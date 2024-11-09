Дуда збирається до США, обговорить з Трампом питання України - Туск

Туск повідомив, що Дуда заздалегідь розповів йому про можливий візит до США для зустрічі з Трампом

Анджей Дуда, Дональд Трамп та Ангела Меркель (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Польщі Анджей Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з новообраним президентом Дональдом Трампом. Особливу увагу під час розмови він планує приділити російсько-українській війні, сказав польський прем'єр Дональд Туск, передає Radio ZET.

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Туск повідомив, що Дуда заздалегідь розповів йому про можливий візит до США для зустрічі з Трампом.

"Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах [між Туском і Дудою] і того, що у президента Дуди незабаром завершується президентська каденція, він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України", - сказав глава польського уряду.

ДОВІДКА У Анджея Дуди та Дональда Трампа були теплі й партнерські відносини під час президентства республіканця. Вони тісно співпрацювали в питаннях безпеки та оборони, зокрема обговорювали зміцнення американської військової присутності в Польщі. Дуда намагався зміцнити польсько-американські зв’язки, і вони разом підтримували ініціативи проти впливу Росії, особливо в контексті конфлікту в Україні. У Анджея Дуди та Дональда Трампа були теплі й партнерські відносини під час президентства республіканця. Вони тісно співпрацювали в питаннях безпеки та оборони, зокрема обговорювали зміцнення американської військової присутності в Польщі. Дуда намагався зміцнити польсько-американські зв’язки, і вони разом підтримували ініціативи проти впливу Росії, особливо в контексті конфлікту в Україні.

9 листопада 2024 року міністр закордонних справ Сибіга повідомив, що між президентом Зеленським і Трампом налагоджений контакт, обидві команди готують їхню зустріч.