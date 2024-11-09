Переходная администрация Трампа: Слова Брайана Ланзы о Крыме – не позиция президента

Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не выражал официальной позиции избранного президента США

Дональд Трамп (Фото: Instagram)

Представитель переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа, пожелав остаться анонимным, заявил, что советник Брайан Ланза, ранее заявлявший, что отвоевывание Крыма не в интересах Вашингтона, не говорил он имени Трампа. Эту информацию передает агентство Reuters.

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Ланза в интервью BBC заявил, что администрация Трампа якобы планирует призвать президента Владимира Зеленского к "реалистическому подходу к миру", подчеркивая, что приоритетом будет установление мира, а не возвращение всех утраченных территорий, включая Крым.

Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не выражал официальной позиции нового президента.

"Брайана наняли для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента и не говорит за него", – подчеркнул собеседник журналистов.