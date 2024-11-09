Переходная администрация Трампа: Слова Брайана Ланзы о Крыме – не позиция президента
Представитель переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа, пожелав остаться анонимным, заявил, что советник Брайан Ланза, ранее заявлявший, что отвоевывание Крыма не в интересах Вашингтона, не говорил он имени Трампа. Эту информацию передает агентство Reuters.
Ланза в интервью BBC заявил, что администрация Трампа якобы планирует призвать президента Владимира Зеленского к "реалистическому подходу к миру", подчеркивая, что приоритетом будет установление мира, а не возвращение всех утраченных территорий, включая Крым.
Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не выражал официальной позиции нового президента.
"Брайана наняли для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента и не говорит за него", – подчеркнул собеседник журналистов.
- 7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.