Перехідна адміністрація Трампа: Слова Браяна Ланзи про Крим не є позицією президента

Дональд Трамп (Фото: Instagram)

Представник перехідної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, побажавши залишитись анонімним, заявив, що радник Браян Ланза, який раніше заявляв, що відвойовування Криму не є в інтересах Вашингтона, не говорив від імені Трампа. Цю інформацію передає агентство Reuters.

Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що адміністрація Трампа нібито планує закликати президента Володимира Зеленського до "реалістичного підходу до миру", підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включно з Кримом.

Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційної позиції нового президента.

"Браяна найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього", – наголосив співрозмовник журналістів.