Перехідна адміністрація Трампа: Слова Браяна Ланзи про Крим не є позицією президента
Представник перехідної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, побажавши залишитись анонімним, заявив, що радник Браян Ланза, який раніше заявляв, що відвойовування Криму не є в інтересах Вашингтона, не говорив від імені Трампа. Цю інформацію передає агентство Reuters.
Ланза в інтерв’ю BBC заявив, що адміністрація Трампа нібито планує закликати президента Володимира Зеленського до "реалістичного підходу до миру", підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включно з Кримом.
Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційної позиції нового президента.
"Браяна найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього", – наголосив співрозмовник журналістів.
- 7 листопада 2024 року президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".
- Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.
- Того самого дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.