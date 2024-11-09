The Hill: Трамп может разорвать углубление связей между Россией, Китаем, Ираном и КНДР

Эксперты считают, что самый эффективный способ разрушить союз авторитарных режимов – это усилить поддержку Украины в войне против России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Избранный президент США Дональд Трамп может использовать жесткую риторику и личные контакты с лидерами стран-соперников США, чтобы ослабить их сотрудничество. Речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее, пишет The Hill.

"Посмотрите, что сделали эти дурацкие люди, они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим собраться в группу, это невозможно подумать", – приводят журналисты слова Трампа из одного из предвыборных митингов. Тогда он критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена.

Несмотря на то, что война в Украине усилила сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, аналитики отмечают, что эти страны имеют много противоречий в своих национальных интересах и не являются естественными союзниками. Однако их объединяет стремление бросить вызов доминированию США в мире.

Андреа Кендалл-Тейлор, директор Программы трансатлантической безопасности, считает, что эти государства могут пойти на некоторые уступки Америке, но это не изменит масштабов их сотрудничества между собой.

"Трамп подходит к каждому из них двусторонне и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив – а мы более изолированы и одиноки без наших союзников – тогда баланс сил действительно смещается к ним", – сказала она.

Эксперты считают, что самый эффективный способ разрушить союз авторитарных режимов – это усилить поддержку Украины в войне против России. Сторонники такой стратегии убеждают Трампа, что ключевым отличием от политики Байдена может стать победа Украины над Москвой.

"Диктатуры следят за нашими действиями. Это угроза для всех нас, и лучший способ им противостоять – помочь Украине одержать победу", – заявил Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша.

7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".

Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.

В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.