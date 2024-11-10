Туск вважає, що скоро США оголосять декларацію щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України

Польський політик зазначив, що рішення стосовно війни "не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші"

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що найближчим часом від США можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, лінії розмежування та гарантій безпеки для України. Слова політика передає Польське радіо.

Туск підкреслив, що можливий "мирний план" Дональда Трампа, ймовірно, зараз лише на стадії підготовки.

На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації від США, зокрема стосовно дати припинення вогню, "на якому кордоні воно діятиме" та гарантій безпеки для України.

Він визнав: "Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи".

Польський політик зазначив, що рішення стосовно війни "не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Загалом прем'єр прогнозує, що незалежно від результату американських виборів, Польща та Європа нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку в найближчі місяці.

Офіційно ніяких планів нового американського президента щодо російсько-української війни наразі не публікувалося, але у медіа з'являються нібито фрагменти ідей команди Трампа.

Напередодні Туск повідомив, що польський президент Дуда збирається здійснити візит до США і зустрітися з Трампом – особливу увагу під час розмови польський політик планує приділити російсько-українській війні.

Міністр оборони Польщі заявив, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення щодо російсько-української війни.