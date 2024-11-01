Канада пытается убедить партнеров дать Украине разрешение на дальнобойные удары по РФ

Глава МИД страны отметила, что Украина нуждается в этом для самозащиты

Мелани Жоли (Фото: NEIL HALL/EPA)

Канада пытается убедить другие страны в необходимости предоставления Украине разрешения на удары дальнобойным оружием по целям на российской территории. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли на конференции по Формуле мира в Монреале, передает Укринформ.

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"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", – отметила чиновница.

Между тем Соединенные Штаты последовательно не дают разрешения на дальнобойные удары по РФ западным оружием, но признают право Украины бить собственным вооружением.

В конце сентября, после презентации Плана победы партнерам, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары по РФ. Представитель главы государства Сергей Никифоров признавал, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому вопросу.

17 сентября 2024 года появилась информация, что Британия без разрешения США не позволит бить вглубь России.

20 сентября The Times сообщила, что США и Великобритания могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ. Публично такого разрешения до сих пор не объявляли.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.