Украина получила от Канады бронемашины для транспортировки раненых
Украина получила от Канады боевые бронированные машины, боевые поддержки LAV 6 ACSV. Об этом сообщила Миссия Вооруженных сил Канады в поддержку Сил безопасности Украины.
В Германии прошли обучение по эксплуатации и обслуживанию бронемашин боевой поддержки, версии "скорая помощь", – после этого технику загрузили и отправили в Украину, сообщают военные Канады.
"Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", – отметили в сообщении.
Канадская миссия не уведомила количество машин и дату их отправки украинским военным.
LAV 6 ACSV Armoured Ambulance (с англ. бронированная "скорая помощь") – это медицинско-эвакуационная техника, предназначенная для транспортировки раненых.
- В сентябре Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине, включающий ракетные двигатели, пулеметы и другое вооружение.
- В октябре Украина получила от Канады льготный кредит на сумму почти $300 млн (400 млн канадских долларов или более 12 млрд грн).