Украина получила от Канады бронемашины для транспортировки раненых

Количество машин и дата их отправки неизвестны

Фото: X / CAF with Ukraine

Украина получила от Канады боевые бронированные машины, боевые поддержки LAV 6 ACSV. Об этом сообщила Миссия Вооруженных сил Канады в поддержку Сил безопасности Украины.

В Германии прошли обучение по эксплуатации и обслуживанию бронемашин боевой поддержки, версии "скорая помощь", – после этого технику загрузили и отправили в Украину, сообщают военные Канады.

"Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", – отметили в сообщении.

Канадская миссия не уведомила количество машин и дату их отправки украинским военным.

LAV 6 ACSV Armoured Ambulance (с англ. бронированная "скорая помощь") – это медицинско-эвакуационная техника, предназначенная для транспортировки раненых.

Фото: X / CAF with Ukraine

Фото: X / CAF with Ukraine