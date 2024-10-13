Генконсул: Поддержка Украины – не благотворительность, а инвестиция в безопасность Канады
Генеральный консул в Торонто Олег Николенко призвал канадцев продолжать поддерживать Украину. В интервью Whig-Standard он заявил, что поддержка нашей страны – это вложение в безопасность Канады.
"Пожалуйста, продолжайте поддерживать украинский народ, потому что поддержка Украины — это не благотворительность. Это инвестиции в… безопасность вашей страны", — сказал Николенко.
Он прокомментировал фильм "Русские на войне", который российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова показывала на международных кинофестивалях. Николенко заявил, что этот фильм – "чистая российская пропаганда и дезинформация".
Также, по словам генконсула, за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине свыше 1000 ракет, авиабомб и ударных дронов. Николенко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население и инфраструктуру. В добавок к этому он выступил за дальнобойные удары по России и призвал союзников снять ограничения.
Николенко подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза, чтобы внести свой вклад в "безопасность евроатлантического пространства". По словам генконсула, наша страна способна и дальше защищать восточный фланг НАТО, как делает это сейчас.
- 6 сентября Канада выделила Украине новый пакет помощи. В нем более 80 000 ракетных двигателей CRV-7.
- 12 сентября генконсул осудил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" на кинофестивале в Канаде. Позже стало известно, что киноленту все же не допустили к показу.
- 13 сентября премьер-министр Канады заявил, что страна полностью поддерживает дальнобойные удары по России.