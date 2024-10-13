Генконсул: Поддержка Украины – не благотворительность, а инвестиция в безопасность Канады

Генконсул поддержал позицию Канады и заявил, что Украине нужно разрешить дальнобойные удары по РФ

Олен Николенко (Фото: facebook.com/oleh.nikolenko)

Генеральный консул в Торонто Олег Николенко призвал канадцев продолжать поддерживать Украину. В интервью Whig-Standard он заявил, что поддержка нашей страны – это вложение в безопасность Канады.

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"Пожалуйста, продолжайте поддерживать украинский народ, потому что поддержка Украины — это не благотворительность. Это инвестиции в… безопасность вашей страны", — сказал Николенко.

Он прокомментировал фильм "Русские на войне", который российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова показывала на международных кинофестивалях. Николенко заявил, что этот фильм – "чистая российская пропаганда и дезинформация".

Также, по словам генконсула, за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине свыше 1000 ракет, авиабомб и ударных дронов. Николенко подчеркнул, что Украина нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население и инфраструктуру. В добавок к этому он выступил за дальнобойные удары по России и призвал союзников снять ограничения.

Николенко подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом НАТО и Евросоюза, чтобы внести свой вклад в "безопасность евроатлантического пространства". По словам генконсула, наша страна способна и дальше защищать восточный фланг НАТО, как делает это сейчас.