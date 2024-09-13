Трюдо заявил, что Канада полностью поддерживает дальнобойные удары по РФ

Трюдо поддержал дальнобойные удары по РФ. Однако, как отмечал Зеленский, вопрос разрешения зависит исключительно от США, Британии, Франции и Германии

Джастин Трюдо (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил за то, чтобы разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. Об этом он сказал журналистам 13 сентября, передает Reuters.

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Трюдо заявил, что Канада полностью поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия, чтобы предотвратить и помешать дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру.

Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин пытался глубоко дестабилизировать международный правопорядок.

"Вот почему Канада и другие однозначно утверждают, что Украина должна выиграть эту войну против России", – добавил Трюдо.

Зеленский подчеркивал, что вопрос разрешения бить западным дальнобойным оружием по РФ зависит исключительно от четырех стран: США, Великобритании, Франции и Германии. Президент надеется "найти ключ" хотя бы к одному из государств в этом вопросе.

Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что идет работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием.

По данным Bloomberg, руководители дипломатий США и Британии Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, чтобы услышать подробный план дальнобойных ударов.

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