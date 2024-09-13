Bloomberg: Россия может атаковать страны НАТО в ответ на разрешение дальнобойных ударов

Собеседники Bloomberg не исключают даже ударов по войскам США

Российский диктатор Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Кремль может усилить гибридные атаки на страны НАТО в ответ на разрешение США и Европы бить дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц Европы и США.

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Как пишет информагентство, чиновники опасаются, что может увеличиться количество диверсий и кибератак на страны НАТО. Другой же анонимный собеседник сообщил, что Россия может даже решиться нанести удары по американским войскам – прямые или непрямые. Например, атаковать их на Ближнем Востоке или в других регионах.

По словам одного из неназванных чиновников, президент США Джо Байден 13 сентября должен обсудить применение британских дальнобойных ракет, подкрепленных навигационными данными США, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Но любые дальние удары, если их одобрят, будут наноситься исключительно по ограниченному числу военных объектов, говорит один из чиновников. Он также считает, что Россия будет использовать эту информацию для пропаганды в Африке и Латинской Америке, где вербует наемников для войны.

Bloomberg также процитировал российского диктатора Владимира Путина, который 12 сентября заявил, что такой шаг сделает страны НАТО "непосредственными сторонами конфликта". Он пообещал принять "соответствующие решения".