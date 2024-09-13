Bloomberg: Росія може атакувати країни НАТО у відповідь на дозвіл далекобійних ударів

Співрозмовники Bloomberg не відкидають навіть ударів по військах США

Російський диктатор Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб Європи та США.

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Як пише інформагентство, чиновники побоюються, що може збільшитися кількість диверсій та кібератак на країни НАТО. Інший же анонімний співрозмовник повідомив, що Росія може навіть наважитися завдати ударів по американським військам – прямих чи непрямих. Наприклад, атакувати їх на Близькому Сході чи в інших регіонах.

За словами одного з неназваних чиновників, президент США Джо Байден 13 вересня має обговорити застосування британських далекобійних ракет, підкріплених навігаційними даними США, із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Але будь-які дальні удари, якщо їх схвалять, завдаватимуться виключно по обмеженій кількості військових об'єктів, каже один із чиновників. Він також вважає, що Росія використовуватиме цю інформацію для пропаганди в Африці та Латинській Америці, де вербує найманців для війни.

Bloomberg також процитував російського диктатора Володимира Путіна, який 12 вересня заявив, що такий крок зробить країни НАТО "безпосередніми сторонами конфлікту". Він пообіцяв ухвалити "відповідні рішення".