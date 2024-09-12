Фестиваль в Канаде не отменит показ фильма "Русские на войне". Консул Украины возмутился

Солдат армии РФ (Фото: скрин из фильма)

Несмотря на протесты, на международном кинофестивале в Канаде все же покажут фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко сообщил, что крайне разочарован таким решением.

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На сайте кинофестиваля TIFF заявили, что понимают чувства украинцев и возмущения общественности, но руководствуются "демократическими ценностями свободы совести, мнения, выражения и мирных собраний", которые защищены в Канаде.

"Этот документальный фильм является официальным совместным производством Канады и Франции при финансировании нескольких канадских агентств. Мы понимаем, что он был снят без ведома или участия каких-либо российских правительственных агентств. По нашему мнению, этот фильм никоим образом не следует считать российской пропагандой", — говорится в сообщении.

Украинский генконсул отметил, что организаторы кинофестиваля умалчивают важный факт и вводят в заблуждение общественность.

"Фестиваль отстаивает свое решение, ссылаясь на финансирование канадских агентств. Одно из этих агентств – TVO уже осудило свою поддержку фильма и начало внутреннее расследование. В заявлении TIFF намеренно упускает этот факт, вводя в заблуждение общественность. Кроме того, фестиваль не сообщает, что режиссер Анастасия Трофимова ранее работала на главную пропагандистскую корпорацию "Россия сегодня", запрещенную в Канаде", — написал Николенко.

Он считает, что производство фильма было одобрено в России, потому что он "соответствует российским нарративам, которые приуменьшают зверства вторжения". Не могла журналистка несколько месяцев провести с российским батальоном, который воюет в Украине, без ведома и согласия Минобороны РФ, заявил консул.

"Мы крайне разочарованы заявлением, сделанным сегодня Международным кинофестивалем в Торонто... Еще не поздно принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма. Не создавайте площадку для российской пропаганды — на кону репутация фестиваля", — обратился Николенко к TIFF.

5 сентября фильм "Русские на войне" уже показали на Международном Венецианском кинофестивале. Это вызвало резонанс не только в Украине, но и в других странах: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, украинский кинопродюсер Дарья Бассель и другие выступили с осуждениями.

Премьера фильма в рамках Канадского фестиваля пройдет в Северной Америке в конце этой недели.

28 августа стало известно, что на венецианском кинофестивале покажут две украинские ленты.

Знаменитости на Венецианском кинофестивале показали 15 наилучших нарядов. Среди них были и винтажные образы.

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