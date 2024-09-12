Фестиваль у Канаді не скасує показ фільму "Русские на войне". Консул України обурився

Солдат армії РФ (Фото: скрин із фільму)

Попри протести, на міжнародному кінофестивалі в Канаді все ж таки покажуть фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Русские на войне". Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко повідомив, що вкрай розчарований таким рішенням.

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На сайті кінофестивалю TIFF заявили, що розуміють почуття українців та обурення громадськості, але керуються "демократичними цінностями свободи совісті, думки, висловлювання та мирних зборів", які захищені в Канаді.

"Цей документальний фільм є офіційним спільним виробництвом Канади та Франції за фінансування кількох канадських агентств. Ми розуміємо, що його було знято без відома чи участі будь-яких російських урядових агентств. На нашу думку, цей фільм жодним чином не слід вважати російською пропагандою", – йдеться у повідомленні.

Український генконсул зазначив, що організатори кінофестивалю замовчують важливий факт і вводять в оману громадськість.

"Фестиваль відстоює своє рішення, посилаючись на фінансування канадських агенцій. Одне з цих агенцій – TVO вже засудило свою підтримку фільму і почало внутрішнє розслідування. У заяві TIFF навмисно упускає цей факт, вводячи в оману громадськість. Крім того, фестиваль не повідомляє, що режисер Анастасія Трофімова раніше працювала на головну пропагандистську корпорацію "Росія сьогодні", заборонену в Канаді", – написав Ніколенко.

Він вважає, що виробництво фільму було схвалено в Росії, тому що він "відповідає російським наративам, які зменшують звірства вторгнення". Не могла журналістка кілька місяців провести з російським батальйоном, який воює в Україні, без відома та згоди Міноборони РФ, заявив консул.

"Ми вкрай розчаровані заявою, зробленою сьогодні Міжнародним кінофестивалем у Торонто... Ще не пізно прийняти правильне рішення і скасувати покази фільму, що залишилися. Не створюйте майданчик для російської пропаганди — на кону репутація фестивалю", — звернувся Ніколенко до TIFF.

5 вересня фільм "Русские на войне" вже показали на Міжнародному Венеціанському кінофестивалі. Це викликало резонанс не лише в Україні, а й в інших країнах: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд, українська кінопродюсерка Дар'я Бассель та інші засудили це.

Прем'єра фільму в рамках Канадського фестивалю відбудеться у Північній Америці наприкінці цього тижня.

28 серпня стало відомо, що на венеційському кінофестивалі покажуть дві українські стрічки.

Знаменитості на Венеційському кінофестивалі показали 15 найкращих нарядів. Зокрема були й вінтажні образи.

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