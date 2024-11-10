WP: Трамп позвонил Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине

Дональд Трамп напомнил диктатору РФ о значительном военном присутствии США в Европе, пишет издание со ссылкой на собственные источники

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

В четверг, 7 ноября, новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Один из собеседников рассказал, что во время телефонного разговора, который Трамп совершил из своей резиденции во Флориде, он посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Другие собеседники добавили, что стороны также обсудили цель мира на европейском континенте, а также Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "урегулирование войны в Украине".

Правительство Украины было информировано о звонке Путину и не возражало против проведения разговора, сообщили двое собеседников. Украинские чиновники уже давно поняли, что Трамп будет сотрудничать с Путиным по дипломатическому урегулированию войны, утверждают они.

Официально о разговоре пока не сообщала ни одна из сторон.

7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".

Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.

В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.