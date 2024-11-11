Міністр оборони Британії – про можливу розмову Трампа й Путіна: Хороший перший крок

Джон Гілі (Фото: Andy Rain / EPA)

Можлива телефонна розмова новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним є "хорошим першим кроком". Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає канал Sky News.

Як заявив Гілі під час виступу в британській Палаті громад, якщо чутки про розмову Трампа з Путіним правдиві, то це "дуже хороший перший крок і ранній знак" того, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну.

За словами очільника оборонного відомства Британії, він очікує, що республіканець "визнає, що це відповідає інтересам Америки".

"Якщо такі країни, як Росія, можуть силою перекроювати міжнародні кордони, це сигнал, який підриває безпеку всіх країн", – наголосив Гілі.

10 листопада WP повідомило, що Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні. Уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти проведення розмови, розповіли двоє співрозмовників видання.

11 листопада у МЗС заперечили інформацію про те, що Україна нібито була поінформована про дзвінок Трампа Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечили таку розмову.