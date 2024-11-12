Президент Финляндии: Трамп серьезно настроен заключить мир по Украине как можно скорее
Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом заявил, что республиканца следует воспринимать всерьез, когда тот говорит о завершении российско-украинской войны. Его цитирует Bloomberg.
"Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее", – сказал Стубб.
Он отметил, что "есть окно возможностей для переговоров между выборами и инаугурацией".
Во время своего выступления на климатическом саммите COP29 в Баку Стубб наметил четыре ключевых условия для достижения мира в Украине, отмечает Bloomberg.
Первым фактором он назвал вопрос территории, отметив, что пока неизвестно, как этот вопрос решится. Вторым условием являются гарантии безопасности, третьим – справедливость. Четвертый аспект, по его словам, касается восстановления страны, что является "более легкой задачей".
- 10 ноября WP сообщило, что Трамп позвонил по телефону Путину и призвал его не обострять ситуацию в Украине. Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против проведения разговора, рассказали двое собеседников издания.
- 11 ноября в МИДе опровергли информацию о том, что Украина якобы была проинформирована о звонке Трампа Путину. Тем временем в Кремле вообще отрицали такой разговор.
- В тот же день министр обороны Британии Гили заявил, что возможный телефонный разговор Трампа с Путиным является "хорошим первым шагом".