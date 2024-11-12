Глава МЗС Естонії – про Трампа та Україну: Він може стати Черчиллем нашого часу
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може стати "Черчиллем нашого часу" в контексті російсько-української війни. Про це він заявив в ефірі CNN.
Відповідаючи на запитання, чого можна очікувати від другої каденції Трампа і як дії нового американського лідера можуть відбитися на війні в Україні, Тсахкна сказав: "Я думаю, що у нього є можливість стати Черчиллем нашого часу".
За його словами, сучасні геополітичні умови схожі на ситуацію в Європі 1938 року, коли інші рішення лідерів того часу могли б зупинити очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера і запобігти початку Другої світової війни.
"Американський лідер, який вступає на посаду, має розуміти відповідальність, яка на нього лягає. Це стосується також конфліктів на Близькому Сході та в Африці", – висловився глава естонського МЗС.
- 10 листопада WP повідомило, що Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні. Уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти проведення розмови, розповіли двоє співрозмовників видання.
- 11 листопада у МЗС заперечили інформацію про те, що Україна нібито була поінформована щодо дзвінка Трампа Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечили таку розмову.
- Того ж дня міністр оборони Британії Гілі заявив, що можлива телефонна розмова Трампа з Путіним є "хорошим першим кроком".
- Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови з Трампом заявив, що американський лідер "дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".