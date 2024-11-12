Глава МЗС Естонії – про Трампа та Україну: Він може стати Черчиллем нашого часу

"Я думаю, що у нього є можливість стати Черчиллем нашого часу", – сказав Маргус Тсахкна, відповідаючи на питання, чого очікувати від Трампа

Маргус Тсахкна (Фото: ЕРА/JALAL MORCHIDI)

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може стати "Черчиллем нашого часу" в контексті російсько-української війни. Про це він заявив в ефірі CNN.

Відповідаючи на запитання, чого можна очікувати від другої каденції Трампа і як дії нового американського лідера можуть відбитися на війні в Україні, Тсахкна сказав: "Я думаю, що у нього є можливість стати Черчиллем нашого часу".

За його словами, сучасні геополітичні умови схожі на ситуацію в Європі 1938 року, коли інші рішення лідерів того часу могли б зупинити очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера і запобігти початку Другої світової війни.

"Американський лідер, який вступає на посаду, має розуміти відповідальність, яка на нього лягає. Це стосується також конфліктів на Близькому Сході та в Африці", – висловився глава естонського МЗС.

ДОВІДКА Вінстон Черчилль став легендарним британським лідером і прем’єр-міністром, який очолив країну в Другій світовій війні. Він надихав людей своїми промовами, об’єднав союзників проти нацистської Німеччини та сприяв перемозі над Гітлером. Після війни попереджав про загрозу радянського впливу, ввівши поняття "залізна завіса". За свої історичні твори отримав Нобелівську премію з літератури. Вінстон Черчилль став легендарним британським лідером і прем’єр-міністром, який очолив країну в Другій світовій війні. Він надихав людей своїми промовами, об’єднав союзників проти нацистської Німеччини та сприяв перемозі над Гітлером. Після війни попереджав про загрозу радянського впливу, ввівши поняття "залізна завіса". За свої історичні твори отримав Нобелівську премію з літератури.

10 листопада WP повідомило, що Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні. Уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти проведення розмови, розповіли двоє співрозмовників видання.

11 листопада у МЗС заперечили інформацію про те, що Україна нібито була поінформована щодо дзвінка Трампа Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечили таку розмову.

Того ж дня міністр оборони Британії Гілі заявив, що можлива телефонна розмова Трампа з Путіним є "хорошим першим кроком".

Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови з Трампом заявив, що американський лідер "дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".