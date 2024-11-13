Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по завершению войны в Украине
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначит специального посланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на многочисленных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Они рассказали, что это произойдет "в скором времени".
"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, достичь мирного урегулирования", – заявил один из собеседников.
Он добавил, что все скоро это увидят.
Fox News отметил, что, вероятно, эта работа не будет оплачиваемой.
- В первую каденцию Трампа, с 2017 по 2019 год, должность специального представителя правительства США по переговорам по делам Украины занимал Курт Волкер. Он работал на безвозмездной основе.
- 2 ноября 2024 года Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.
- Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде после оглашения результатов президентских выборов 6 ноября, пообещал, что при его каденции не будет войн.