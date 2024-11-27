Reuters: Трамп рассматривает генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине

Кит Келлог (Фото: Sarah Silbiger/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального посланника по российско-украинской войне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Келлог, который был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в 2017-2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса, вероятно, сыграет центральную роль в попытке урегулировать конфликт, если его выберут, отметили журналисты.

Спикер переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась комментировать возможный выбор Келлога. Она заявила, что кадровые решения будут "и дальше объявляться, когда они будут приняты". 80-летний Келлог не ответил на просьбу о комментариях.

Однако, по словам одного из собеседников, бывший руководитель разведки Ричард Гренелл, которого Трамп также рассматривает на этот пост, является главным претендентом.

В материале говорится, что план Келлога по прекращению войны в Украине предусматривает замораживание боевых действий по линии столкновения, а также переговоры между Киевом и Москвой.

В первую каденцию Трампа, с 2017 по 2019 год, должность специального представителя правительства США по переговорам по делам Украины занимал Курт Волкер.

2 ноября 2024 года Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.

13 ноября телеканал Fox News сообщил, что Трамп назначит спецпосланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Зеркало недели писало, что этот пост может занять Брайан Хук.