Трамп назначил спецпосланника по Украине. Он – автор плана прекращения войны

Кит Келлог (Фото: Sarah Silbiger/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил Кита Келлога на должность спецпосланника по урегулированию войны в Украине. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

"Я очень рад выдвинуть генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России", — написал новоизбранный американский президент.

Он заявил, что Келлог сделал "выдающуюся карьеру в военной и бизнес-сферах, в частности работал на очень важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации".

"Он [Келлог] был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир силой и сделаем Америку и мир снова безопасными", – резюмировал Трамп.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на этот пост. Однако один из собеседников называл бывшего руководителя разведки Ричарда Гренелла главным претендентом на эту должность.

В конце июня агентство Reuters опубликовало план прекращения войны в Украине, который разрабатывали Келлог и Фред Фляйц, оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

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