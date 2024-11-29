Аналитик Дикинсон – о спецпосланнике США Келлоге: Будет давить на Киев, но и слушать его

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника для решения российско-украинской войны является одним из лучших для Украины будущим назначением: он будет давить на Украину, но будет слушать ее. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

По его мнению, Келлог может давить на российского диктатора Владимира Путина, угрожая дать Украине все возможное оружие от США (и предоставив часть предварительно), и пригрозить обвалить цены на нефть, а в качестве пряника может предложить перспективу уменьшения санкций.

Келлог, по мнению аналитика, будет давить на Киев, но будет слушать, что говорят украинские власти. Постарается предотвратить поражение Украины и установить длительный мир.

Что касается того, как Келлог может принудить российского диктатора к переговорам, то Дикинсон называет три возможных аргумента из серии "кнута и пряника".

"Во-первых, США покажут Путину, что готовы дать Украине гораздо больше оружия. Должны были бы дать что-то эффективное заранее, перед тем как говорить, и пообещать больше потом, если Путин не поймет. Во-вторых, пригрозят обвалить мировые цены на нефть, чтобы показать, что готовы вредить российской экономике. В-третьих, как пряник могут обещать перспективу ослабления санкций", – рассказал аналитик.

27 ноября агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.

В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.

Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее контактировал с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.

Сам Келлог сказал, что готов "неутомимо работать для обеспечения мира через силу".