Аналітик Дікінсон – про спецпосланця США Келлога: Тиснутиме на Київ, але слухатиме його

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Номінований обраним президентом США Дональдом Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця для вирішення російсько-української війни є одним з найкращих для України майбутнім призначенням: він тиснутиме на Україну, але слухатиме її. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

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На його думку, Келлог може тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, погрожуючи дати Україні всю можливу зброю від США (і надавши частину попередньо), і пригрозити обвалити ціни на нафту, а як пряник може запропонувати перспективу зменшення санкцій.

Келлог, на думку аналітика, тиснутиме на Київ, але слухатиме, що каже українська влада. Намагатиметься запобігти поразці України і встановити тривалий мир.

Щодо того, як Келлог може змусити російського диктатора до переговорів, то Дікінсон називає три можливі аргументи з серії "батога і пряника".

"По-перше, США покажуть Путіну, що готові дати Україні значно більше зброї. Мали б дати щось ефективне наперед, перед тим як говорити, і пообіцяти більше потім, якщо Путін не зрозуміє. По-друге, пригрозять обвалити світові ціни на нафту, щоб показати, що готові шкодити російській економіці. По-третє, як пряник можуть обіцяти перспективу послаблення санкцій", – розповів аналітик.

27 листопада агентство Reuters повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.

Того самого дня Трамп висунув кандидатуру Келлога на цю посаду.

Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.

Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".