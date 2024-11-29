Аналітик Дікінсон – про спецпосланця США Келлога: Тиснутиме на Київ, але слухатиме його
Номінований обраним президентом США Дональдом Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця для вирішення російсько-української війни є одним з найкращих для України майбутнім призначенням: він тиснутиме на Україну, але слухатиме її. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.
На його думку, Келлог може тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, погрожуючи дати Україні всю можливу зброю від США (і надавши частину попередньо), і пригрозити обвалити ціни на нафту, а як пряник може запропонувати перспективу зменшення санкцій.
Келлог, на думку аналітика, тиснутиме на Київ, але слухатиме, що каже українська влада. Намагатиметься запобігти поразці України і встановити тривалий мир.
Щодо того, як Келлог може змусити російського диктатора до переговорів, то Дікінсон називає три можливі аргументи з серії "батога і пряника".
"По-перше, США покажуть Путіну, що готові дати Україні значно більше зброї. Мали б дати щось ефективне наперед, перед тим як говорити, і пообіцяти більше потім, якщо Путін не зрозуміє. По-друге, пригрозять обвалити світові ціни на нафту, щоб показати, що готові шкодити російській економіці. По-третє, як пряник можуть обіцяти перспективу послаблення санкцій", – розповів аналітик.
- 27 листопада агентство Reuters повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
- Того самого дня Трамп висунув кандидатуру Келлога на цю посаду.
- Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.
- Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".