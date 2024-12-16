Трамп заявил – для окончания войны его команда будет говорить и с Путиным, и с Зеленским

Новоизбранный президент США снова отказался ответить, говорил ли с диктатором после своего переизбрания

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мира его команда будет говорить и с российским диктатором Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом американский политик заявил во время своей первой пресс-конференции после победы на выборах, трансляцию вел общественный вещатель PBS.

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Трамп напомнил о своей встрече в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским, отметив, что украинский лидер хочет мира.

По поводу прекращения войны республиканец заявил: "Мы (команда Трампа. – Ред.) будем говорить с президентом Путиным и мы будем говорить с Зеленским и представителями Украины. Мы собираемся остановить это. Это бойня".

В то же время, на этой же конференции Трамп снова отказался ответить на вопрос, говорил ли он с Путиным после своего переизбрания. Ранее он поступил также во время интервью NBC news, когда заявил, что не хочет делать то, что может навредить переговорам.

Также во время мероприятия американский политик заявил, что у его команды есть "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Однако других деталей он не привел.