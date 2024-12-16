Трамп: Есть небольшой прогресс в прекращении войны РФ против Украины

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что у его команды есть "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, трансляцию которого проводил общественный вещатель PBS.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасающую войну, которая продолжается. [...] У нас есть небольшой прогресс", – заявил американский политик.

По словам Трампа, его команда для достижения мира "приложит все усилия, и делает все возможное, и увидим, что произойдет".

Других подробностей по поводу "небольшого прогресса" он не привел.

Ранее, 7 декабря, Трамп встречался с президентом Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Впоследствии глава украинского государства заявил, что американский политик "настроен решительно". На следующий день Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Трамп на встрече дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.

The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников утверждает, что Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий. Среди прочего речь шла и о введении европейских миротворцев для наблюдения за возможным прекращением огня.

После встречи в Париже Трамп заявил, что в последнее время не общался с Владимиром Путиным, но отказался уточнить, говорил ли он с диктатором после своей победы на выборах. Республиканец отметил: не хочет делать то, что может навредить переговорам.