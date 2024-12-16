Трамп: Есть небольшой прогресс в прекращении войны РФ против Украины
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что у его команды есть "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, трансляцию которого проводил общественный вещатель PBS.
"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасающую войну, которая продолжается. [...] У нас есть небольшой прогресс", – заявил американский политик.
По словам Трампа, его команда для достижения мира "приложит все усилия, и делает все возможное, и увидим, что произойдет".
Других подробностей по поводу "небольшого прогресса" он не привел.
Ранее, 7 декабря, Трамп встречался с президентом Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Впоследствии глава украинского государства заявил, что американский политик "настроен решительно". На следующий день Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Трамп на встрече дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.
The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников утверждает, что Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий. Среди прочего речь шла и о введении европейских миротворцев для наблюдения за возможным прекращением огня.
После встречи в Париже Трамп заявил, что в последнее время не общался с Владимиром Путиным, но отказался уточнить, говорил ли он с диктатором после своей победы на выборах. Республиканец отметил: не хочет делать то, что может навредить переговорам.
- 12 декабря Трамп раскритиковал в интервью Time разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России. В то же время, он пообещал не отказываться от Украины, но помощь будет рычагом против РФ.
- 13 декабря номинированный Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.
- 15 декабря будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что команда новоизбранного президента будет готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины.