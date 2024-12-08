После призыва Трампа к переговорам Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой

Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой, и Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и других партнеров. Так глава государства отреагировал на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа, призвавшего к прекращению огня и началу переговоров.

Зеленский напомнил, что 7 декабря в Париже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Трампом. Они обсудили "важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации – от нашего фронта до Северной Кореи".

"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они уже это делали. Это понятно не только для нашей страны и региона", — подчеркнул Зеленский.

В частности, президент упомянул Грузию, Молдову, Сирию и заявил, что РФ присутствует в Африке с целью дестабилизации.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира", – констатировал глава государства.

По словам Зеленского, Украина потеряла в войне 43 000 военнослужащих. Вместо этого безвозвратные потери РФ составили почти 200 000.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что Путин – "болен войнами", ведь начал карьеру войной в Чечне и разжигает конфликты в разных уголках мира.

"Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится – это Америка и единство мира", — сказал президент.

Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнерами – о реальном мире, шагах и гарантиях, нужных людям и государству, на которое напала Россия, добавил глава государства.

Ранее 8 декабря Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и "прекратить безумие".

"Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, то может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь", – написал Трамп.