Зеленский, Трамп и Макрон встретились в Париже

"Кажется, сейчас мир немного сходит с ума", – заявил американский политик

Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER/EPA)

Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и новоизбранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Встреча проходит в Елисейском дворце накануне церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после реконструкции Действующего президента США Джо Байдена не будет на мероприятии, но его жена Джилл должна присутствовать.

Это первый визит Трампа после победы на выборах. До трехсторонней встречи стало известно, что около 16:40 (15:40 по Киеву) американский политик прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон.

Во время встречи с Макроном Трамп замечал, что они "добились большого успеха, работая вместе".

"Кажется, сейчас мир немного сходит с ума", – добавлял американский политик.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Уже около 17.30 приехал и Зеленский, после чего началась встреча трех лидеров. Ее подробности пока не сообщаются.

29 ноября 2024 года Макрон официально открыл Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации. Над обновлением собора работало 1300 мастеров, это обошлось в 700 млн евро.

6 декабря телеканал France 24 сообщал, что Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже 7 декабря. На тот момент речь шла о двух отдельных встречах тет-а-тет.

В Париже Зеленский встретился с австрийским канцлером Карлом Негаммером: последний заявил, что Вена готова принять предстоящие переговоры насчет российско-украинской войны.