Зеленский, Трамп и Макрон встретились в Париже
Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER/EPA)

Президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и новоизбранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Встреча проходит в Елисейском дворце накануне церемонии открытия собора Нотр-Дам-де-Пари после реконструкции Действующего президента США Джо Байдена не будет на мероприятии, но его жена Джилл должна присутствовать.

Это первый визит Трампа после победы на выборах. До трехсторонней встречи стало известно, что около 16:40 (15:40 по Киеву) американский политик прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон.

Во время встречи с Макроном Трамп замечал, что они "добились большого успеха, работая вместе".

"Кажется, сейчас мир немного сходит с ума", – добавлял американский политик.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Уже около 17.30 приехал и Зеленский, после чего началась встреча трех лидеров. Ее подробности пока не сообщаются.

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