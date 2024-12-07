AFP: Трамп прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери

Ожидается, что Трамп встретится с Макроном, а после может побеседовать с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craigchead/ЕРА)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп 7 декабря прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Rfi со ссылкой на анонимного собеседника во французском аэропорту и AFP.

Сообщается, что Трамп прибыл в аэропорт Орли на юге Парижа частным самолетом 7 декабря около 07:00 по Гринвичу (около 09:00 по Киеву). Это его первая поездка за границу после победы на президентских выборах в США в ноябре.

Ожидается, что он примет участие в открытии собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. Также в 15:00 по Гринвичу (в 17:00 по Киеву) Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

После встречи с Макроном у Трампа может состояться встреча с президентом Владимиром Зеленским, у которого тоже запланированы переговоры с французским лидером.

Сама церемония открытия собора Парижской Богоматери состоится в 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву).