AFP: Трамп прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері
Новообраний президент США Дональд Трамп 7 грудня прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє Rfi з посиланням на анонімного співрозмовника у французькому аеропорту та AFP.
Повідомляється, що Трамп прибув до аеропорту Орлі на півдні Парижа приватним літаком 7 грудня близько 07:00 за Гринвічем (близько 09:00 за Києвом). Це його перша поїздка за кордон після перемоги на президентських виборах до США у листопаді.
Очікується, що він візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Також о 15:00 за Гринвічем (о 17:00 за Києвом) Трамп проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці.
Після зустрічі з Макроном у Трампа може відбутися зустріч із президентом Володимиром Зеленським, у якого також заплановані переговори з французьким лідером.
Сама церемонія відкриття собору Паризької Богоматері відбудеться о 18:00 за Гринвічем (20:00 за Києвом).
- 15 квітня 2019 року в Нотр-Дамі спалахнула пожежа, яка знищила шпиль, дерев'яний дах та частину склепіння. Понад 600 пожежників гасили структуру собору. Вдалося зберегти вітражі, більшість статуй та терновий вінець.
- 29 листопада 2024 року Макрон офіційно відкрив Нотр-Дам де Парі після п'ятирічної реставрації. Над оновленням собору працювало 1300 майстрів, це коштувало 700 млн євро.
- 6 грудня France 24 повідомляло, що Макрон зустрінеться із Зеленським та Трампом у Парижі 7 грудня. Поки що йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет.