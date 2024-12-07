AFP: Трамп прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері

Очікується, що Трамп зустрінеться з Макроном, а потім може поговорити із Зеленським

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craigchead/ЕРА)

Новообраний президент США Дональд Трамп 7 грудня прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє Rfi з посиланням на анонімного співрозмовника у французькому аеропорту та AFP.

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Повідомляється, що Трамп прибув до аеропорту Орлі на півдні Парижа приватним літаком 7 грудня близько 07:00 за Гринвічем (близько 09:00 за Києвом). Це його перша поїздка за кордон після перемоги на президентських виборах до США у листопаді.

Очікується, що він візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Також о 15:00 за Гринвічем (о 17:00 за Києвом) Трамп проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці.

Після зустрічі з Макроном у Трампа може відбутися зустріч із президентом Володимиром Зеленським, у якого також заплановані переговори з французьким лідером.

Сама церемонія відкриття собору Паризької Богоматері відбудеться о 18:00 за Гринвічем (20:00 за Києвом).