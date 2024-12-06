Макрон зустрінеться із Зеленським і Трампом у Парижі 7 грудня – France 24

На цей час йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет

Собор Паризької Богоматері (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Президент Франції Еммануель Макрон 7 грудня зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі на відкритті відреставрованого Собору Паризької Богоматері, там у нього буде зустріч і з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це пише France 24.

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За даними журналістів, перед початком церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері президент Макрон зустрінеться в Єлисейському палаці з Трампом. Там же запланована зустріч із Зеленським.

На цей час йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет. В офісі Макрона не уточнили, чи планується спільна розмова трьох лідерів або окреме спілкування між Трампом і Зеленським.

Раніше французька газета Le Monde писала, що український президент може відвідати церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Медійники припускали, що Зеленський може зустрітися на переговорах з обраним лідером Сполучених Штатів.