Макрон зустрінеться із Зеленським і Трампом у Парижі 7 грудня – France 24
Президент Франції Еммануель Макрон 7 грудня зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі на відкритті відреставрованого Собору Паризької Богоматері, там у нього буде зустріч і з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це пише France 24.
За даними журналістів, перед початком церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері президент Макрон зустрінеться в Єлисейському палаці з Трампом. Там же запланована зустріч із Зеленським.
На цей час йдеться про дві окремі зустрічі тет-а-тет. В офісі Макрона не уточнили, чи планується спільна розмова трьох лідерів або окреме спілкування між Трампом і Зеленським.
Раніше французька газета Le Monde писала, що український президент може відвідати церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Медійники припускали, що Зеленський може зустрітися на переговорах з обраним лідером Сполучених Штатів.
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