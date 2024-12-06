Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі на відкритті Нотр-Даму – Le Monde
Президент Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття собору Паризької Богоматері у Парижі 7 грудня. Про це пише Le Monde із посиланням на дипломатичні джерела AFP.
Захід збере десятки світових лідерів, серед яких і обраний президент США Дональд Трамп. Раніше той анонсував плани вирушити зі своєю першою закордонною поїздкою після перемоги на виборах саме до Парижа.
Як зазначає агентство, Зеленський зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном, а також, ймовірно, проведе бесіду з Трампом й інші двосторонні переговори.
Церемонія відбудеться після масштабної реконструкції собору, пошкодженого під час пожежі у 2019 році.
- 29 листопада Макрон офіційно відкрив Нотр-Дам де Парі після п'ятирічної реставрації. Над оновленням собору працювали 1300 майстрів, це обійшлося у 700 млн євро.
- 15 квітня 2019 року у будівлі спалахнула пожежа, що знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Більше ніж 600 пожежників гасили структуру собору. Вдалося зберегти вітражі, більшість статуй і терновий вінець.