Зеленський може зустрітися з Трампом у Парижі на відкритті Нотр-Даму – Le Monde

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Президент Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття собору Паризької Богоматері у Парижі 7 грудня. Про це пише Le Monde із посиланням на дипломатичні джерела AFP.

Захід збере десятки світових лідерів, серед яких і обраний президент США Дональд Трамп. Раніше той анонсував плани вирушити зі своєю першою закордонною поїздкою після перемоги на виборах саме до Парижа.

Як зазначає агентство, Зеленський зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном, а також, ймовірно, проведе бесіду з Трампом й інші двосторонні переговори.

Церемонія відбудеться після масштабної реконструкції собору, пошкодженого під час пожежі у 2019 році.