Зеленский может встретиться с Трампом в Париже на открытии Нотр-Дама – Le Monde
Президент Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже 7 декабря. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на дипломатические источники AFP.
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Мероприятие соберет десятки мировых лидеров, среди которых и избранный президент США Дональд Трамп. Ранее тот анонсировал планы отправиться со своей первой заграничной поездкой после победы на выборах именно в Париж.
Как отмечает агентство, Зеленский встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном, а также предположительно проведет беседу с Трампом и другие двусторонние переговоры.
Церемония пройдет после масштабной реконструкции собора, поврежденного во время пожара в 2019 году.
- 29 ноября Макрон официально открыл Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации. Над обновлением собора работало 1300 мастеров, это обошлось в 700 млн евро.
- 15 апреля 2019 года в здании вспыхнул пожар, уничтоживший шпиль, деревянную крышу и часть свода. Более 600 пожарных гасили структуру собора. Удалось сохранить витражи, большинство статуй и терновый венец.