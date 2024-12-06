Зеленский может встретиться с Трампом в Париже на открытии Нотр-Дама – Le Monde

Фото: EPA-EFE/Sarah Meyssonnier

Президент Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже 7 декабря. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на дипломатические источники AFP.

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Мероприятие соберет десятки мировых лидеров, среди которых и избранный президент США Дональд Трамп. Ранее тот анонсировал планы отправиться со своей первой заграничной поездкой после победы на выборах именно в Париж.

Как отмечает агентство, Зеленский встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном, а также предположительно проведет беседу с Трампом и другие двусторонние переговоры.

Церемония пройдет после масштабной реконструкции собора, поврежденного во время пожара в 2019 году.