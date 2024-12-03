"Честь имею". Трамп объявил, куда совершит первую заграничную поездку после избрания

Избранный президент США заявил, что примет участие в повторном открытии Собора Парижской Богоматери, полностью восстановленного после пожара 2019 года

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Robert)

Избранный президент США Дональд Трамп определился, что в качестве первой заграничной поездки после победы на выборах посетит реставрированный Собор Парижской Богоматери в столице Франции. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

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"Имею честь сообщить, что в субботу я отправляюсь в Париж, Франция, чтобы принять участие в повторном открытии величественного и исторического Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад", - говорится в сообщении.

Трамп похвалил президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что тот сделал "великолепную работу", обеспечив, чтобы Нотр-Дам был восстановлен "до полного уровня своей славы, и даже больше".

Скриншот сообщения Трампа в Truth Social

29 ноября Макрон официально открыл Нотр-Дам де Пари после пятилетней реставрации. Над обновлением собора работало 1300 мастеров, это обошлось в 700 млн евро.

15 апреля 2019 года в здании вспыхнул пожар, уничтоживший шпиль, деревянная крыша и часть свода. Более 600 пожарных гасили структуру собора. Удалось сохранить витражи, большинство статуй и терновый венец.