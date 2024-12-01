Трамп собирается назначить своего свата Кушнера послом США во Франции

Чарльз Кушнер (Фото: ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить своего свата Чарльза Кушнера послом во Франции. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

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"Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси послом США во Франции. Он является выдающимся бизнес-лидером, филантропом и дилмейкером и будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы", – говорится в сообщении.

Чарльз Кушнер – американский бизнесмен и основатель компании Kushner Companies, занимающейся недвижимостью. Он является отцом Джареда Кушнера, мужа старшей дочери Трампа Иванки.

Чарльз хотя и не занимал политических должностей, его влияние из-за сына Джареда было значительным. Тот, работая советником в Белом доме, имел доступ к ключевым вопросам, таким как косвенно привлекавший международные отношения и Кушнеров к политической жизни США.

В 2018 году Politico писало, что Джаред Кушнер был лишен права доступа к сверхсекретным данным.

Кушнер фигурировал в расследовании по "российскому делу", которое проводил специальный прокурор Роберт Мюллер. Это расследование касалось возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и предполагаемого сговора между российскими чиновниками и членами кампании Трампа.