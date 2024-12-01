Трамп збирається призначити свого свата Кушнера послом США у Франції

Чарльз Кушнер (Фото: ЕРА)

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити свого свата Чарльза Кушнера послом у Франції. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Я радий номінувати Чарльза Кушнера із Нью-Джерсі послом США у Франції. Він є видатним бізнес-лідером, філантропом та ділмейкером і буде сильним захисником, який представлятиме нашу країну та її інтереси", – йдеться у дописі.

Чарльз Кушнер — американський бізнесмен та засновник компанії Kushner Companies, що займається нерухомістю. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої доньки Трампа Іванки.

Хоча Чарльз і не займав політичних посад, його вплив через сина Джареда був значним. Той, працюючи радником у Білому домі, мав доступ до ключових питань, таких як міжнародні відносини, що побічно залучало і Кушнерів до політичного життя США.

У 2018 році Politico писало, що Джареда Кушнера позбавили права доступу до надсекретних даних.

Кушнер фігурував у розслідуванні щодо "російської справи", яке проводив спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Це розслідування стосувалося можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США та ймовірної змови між російськими чиновниками й членами кампанії Трампа.