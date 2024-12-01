Трамп планує замінити директора ФБР на лояльного конспіролога Кеша Патела

Кеш Пател (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що після вступу на посаду планує замінити директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея на лояльного Кеша Патела. Про це йдеться у дописі Трампа в Truth Social та матеріалі CNN.

"Я з гордістю оголошую, що Кешьяп "Кеш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу", – заявив обраний американський лідер.

Зацікавленість Трампа у кандидатурі Патела свідчить про його намір призначати на ключові посади в правоохоронних органах і розвідувальних структурах людей, які лояльно ставляться до нього, пояснює CNN. Це може забезпечити виконання його вказівок стосовно певних розслідувань, а також створити для нього захист від можливих майбутніх юридичних переслідувань.

Патела іноді пов'язують із конспірологічними теоріями через його публічні заяви та позиції, які збігаються з наративами, поширеними серед прихильників Трампа. Наприклад, він відкрито критикував правоохоронні органи США, такі як ФБР, звинувачуючи їх у політично мотивованій упередженості, а також підтримував ідеї про існування "глибинної держави", що протидіє Трампу.

ДОВІДКА Кеш Пател — американський адвокат, колишній урядовий службовець і політичний радник, який здобув популярність під час роботи в адміністрації Дональда Трампа. Він працював у різних ролях, зокрема в Раді національної безпеки, де займався питаннями боротьби з тероризмом, а також у Міністерстві оборони США на посаді начальника апарату виконувача обов’язків міністра оборони. До цього Пател був старшим радником у Комітеті з розвідки Палати представників, де допомагав у розслідуванні щодо російського втручання у вибори 2016 року. Кеш Пател — американський адвокат, колишній урядовий службовець і політичний радник, який здобув популярність під час роботи в адміністрації Дональда Трампа. Він працював у різних ролях, зокрема в Раді національної безпеки, де займався питаннями боротьби з тероризмом, а також у Міністерстві оборони США на посаді начальника апарату виконувача обов’язків міністра оборони. До цього Пател був старшим радником у Комітеті з розвідки Палати представників, де допомагав у розслідуванні щодо російського втручання у вибори 2016 року.