Трамп планує замінити директора ФБР на лояльного конспіролога Кеша Патела
Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що після вступу на посаду планує замінити директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея на лояльного Кеша Патела. Про це йдеться у дописі Трампа в Truth Social та матеріалі CNN.
"Я з гордістю оголошую, що Кешьяп "Кеш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу", – заявив обраний американський лідер.
Зацікавленість Трампа у кандидатурі Патела свідчить про його намір призначати на ключові посади в правоохоронних органах і розвідувальних структурах людей, які лояльно ставляться до нього, пояснює CNN. Це може забезпечити виконання його вказівок стосовно певних розслідувань, а також створити для нього захист від можливих майбутніх юридичних переслідувань.
Патела іноді пов'язують із конспірологічними теоріями через його публічні заяви та позиції, які збігаються з наративами, поширеними серед прихильників Трампа. Наприклад, він відкрито критикував правоохоронні органи США, такі як ФБР, звинувачуючи їх у політично мотивованій упередженості, а також підтримував ідеї про існування "глибинної держави", що протидіє Трампу.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону та очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.
- 15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, відомого своєю критикою вакцин.
- 18 листопада Трамп висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech). Трамп також номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти. На посаду міністра торгівлі Трамп висунув мільярдера Говарда Лютніка, а главою ВМС США він пропонує зробити бізнесмена Джона Фелана.