Трамп висунув антивакцинатора Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я

Дональд Трамп заявив, що американці "надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я"

Роберт Кеннеді-молодший (Фото: Jeffrey Phelps/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своєю критикою вакцин. Про майбутнє кадрове призначення Трамп повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Новообраний президент написав, що американці "надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я".

За його словами, безпека та здоров’я всіх американців є найважливішим завданням будь-якої адміністрації. Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я відіграватиме велику роль у "забезпеченні захисту кожного від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок, що сприяють поглибленню кризи охорони здоров'я в країні".

Республіканець додав, що під керівництвом Кеннеді у США відновлять "традиції наукових досліджень найвищого рівня та стануть зразками прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних захворювань і зробити Америку великою та здоровою знову".

Телеканал CNN нагадав, що Кеннеді-молодший – скептик щодо вакцин і прихильник теорії змов. Якщо він отримає можливість як посадовець просувати свої заяви про те, що вакцини не є безпечними й ефективними, або діяти відповідно до свого бажання звільнити 600 людей із Національного інституту охорони здоров’я, який контролює багато аспектів досліджень, включно з вакцинами, він міг би мати більш безпосередній вплив на життя мільйонів американців.

Якщо, наприклад, його поради чи ідеї призведуть до зниження рівня поширення вакцин серед населення, значна кількість життів може опинитися під загрозою, йдеться у матеріалі.