Трамп обрав Марко Рубіо на посаду держсекретаря США

Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Рубіо

Марко Рубіо (Фото: David Muse/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує призначити сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

"Рубіо – високоповажний лідер і дуже потужний голос свободи. Він буде сильним захисником нашої країни, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не поступиться перед ворогами", – написав Трамп.

Він додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Рубіо.

Рубіо у соціальній мережі X (Twitter) заявив, що очолювати Державний департамент США – велика відповідальність. Він подякував за довіру, яку йому висловив Трамп.

"Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців і Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня", – наголосив він.

Рубіо 53 роки, він – син кубинських емігрантів. У віці 28 років був обраний до Палати представників Флориди, а 2002 року його переобрали. Переобирався Рубіо у 2004 та 2006 роках. В листопаді 2006 року молодого політика обрали спікером.

З 2010 року Рубіо працює в Сенаті, що зробило його одним із наймолодших американських сенаторів.

У квітні цього року він був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти виділення допомоги Україні та Ізраїлю.