Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Рубио

Марко Рубио (Фото: David Muse/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

"Рубио – достопочтенный лидер и очень мощный голос свободы. Он будет сильным защитником нашей страны, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит врагам", – написал Трамп.

Он добавил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Рубио.

Рубио в социальной сети X (Twitter) заявил, что возглавлять Государственный департамент США – большая ответственность. Он поблагодарил за доверие, которое ему выразил Трамп.

"Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и будем всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы президент имел свою команду по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", — подчеркнул он.

Рубио 53 года, он – сын кубинских эмигрантов. В возрасте 28 лет он был избран в Палату представителей Флориды, а в 2002 году его переизбрали Рубио в 2004 и 2006 годах. Переизбирался Рубио в 2004 и 2006 годах. В ноябре 2006 года молодого политика избрали спикером.

С 2010 года Рубио работает в Сенате, что сделало его одним из самых молодых американских сенаторов.

В апреле этого года он был одним из 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения помощи Украине и Израилю.