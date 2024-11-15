Трамп выдвинул антивакцинатора Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения

Дональд Трамп заявил, что американцы "слишком долго были подавлены дезинформацией, когда дело касается здравоохранения"

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Jeffrey Phelps/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал на должность министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего, известного своей критикой вакцин. О будущем кадровом назначении Трамп сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

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Новоизбранный президент написал, что американцы "слишком долго были подавлены дезинформацией, когда дело касается здравоохранения".

По его словам, безопасность и здоровье всех американцев является важнейшей задачей любой администрации. Он отметил, что Министерство здравоохранения будет играть большую роль в "обеспечении защиты каждого от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических продуктов и пищевых добавок, способствующих углублению кризиса здравоохранения в стране".

Республиканец добавил, что под руководством Кеннеди в США возобновят "традиции научных исследований высочайшего уровня и станут образцами прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку великой и здоровой снова".

Телеканал CNN напомнил, что Кеннеди-младший – скептик в отношении вакцин и сторонник теории заговоров. Если он получит возможность в качестве должностного лица продвигать свои заявления о том, что вакцины не являются безопасными и эффективными, или действовать в соответствии со своим желанием уволить 600 человек из Национального института здравоохранения, контролирующего многие аспекты исследований, включая вакцины, он мог бы иметь более непосредственное влияние на жизнь миллионов американцев.

Если, например, его советы или идеи приведут к снижению уровня распространения вакцин среди населения, значительное количество жизней может оказаться под угрозой, говорится в материале.